Kayseri Hasketbol, Seyşeller'deki Kardeş Kulübe Malzeme Desteği Sağladı

Kayseri Hasketbol Spor Kulübü, Şeyseller'de bulunan kardeş basketbol Kulübü PLSS SUNS'ne basketbol malzemesi desteğinde bulundu. Malzemeleri kullanmaya başlayan PLSS SUNS Kulübü, Kayseri Hasketbol'a teşekkürleriyle birlikte yeni malzemelerle yapılan antrenmandan fotoğraf ve videolar gönderdi.

Basketbol sevgisi, aralarında 5 bin 250 kilometre mesafe bulunan iki kulübü birleştirdi. Kayseri'de faaliyet gösteren Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü, Seyşel Adaları'nda bulunan kardeş kulübü PLSS SUNS'a malzeme desteğinde bulundu. İki kulübün dostluğu ileriki günlerde spor işbirliğine dönüşecek. Hasketbol Kulübü Başkanı ve Antrenörü Hasan Aksoyak, iki haftalık bir eğitim programı için bu ülkeye gidecek. Ardından ise, Seyşeller'den sporcularTürkiye'ye getirilerek dostluk programı çerçevesinde Kayseri'de eğitim alacak. Hasketbol Spor Külübü Başkanı ve Antrenörü Hasan Aksoyak; Kayseri'ye 5 bin 250 kilometre uzaklıktaki Şeyseller'den kendilerine sosyal medya aracılığı ile ulaşan PLSS SUNS Kulübü'ne ellerinden gelen desteği yaptıklarını söyledi. Aksoyak, "Hasketbol Spor Kulübü olarak 2010 yılından bu yana çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kulüp olarak önce iyi insan sonra iyi sporcu sonra iyi basketbolcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sporcularımızla birlikte birçok sosyal ve kültürel aktivite yapmaktayız. Sosyal medya hesabı üzerinden Hint Okyanusu'ndaki 115'ten fazla ada üzerinde kurulu bir ülke olan Şeyseller'den bizlere ulaşan ve çalışmalarına devam eden PLSS SUNS Kulübü'ne imkanlarımız el verdikçe kulüp olarak destek vermeye çalıştık. Kardeş kulüp antrenör ve idarecileri beni Seysellerde misafir etmek istediklerini ve kendi kulüplerinde basketbol eğitimlerine devam eden çocuklara 2 haftalık basketbol eğitimi vermem konusunda ricada bulundular. İnşallah ilerleyen günlerde ortak bir proje gerçekleştirerek basketbol eğitimi konusunda onlara destek olmaya çalışacağız. Sonrasında da Şeyseller'den gelecek olan kardeş kulübümüzü Kayseri'de misafir ederek onlarla birlikte şehrimizde kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenleyeceğiz. Daha önce 2015, 2018, 2019, 2020 ve 2022 yıllarında Kenya Nairobi Yala Köyünde bulunan bir basketbol akademisine malzeme göndermiştik. Antrenmanlarımızda kullandığımız basketbol topları, atlama ipleri, huniler, antrenman çanakları, ayrım formaları, maç formaları gibi malzemelerden Şeyseller'de antrenman yapan basketbol aşığı çocuklara göndererek onlarında basketbolun eşsiz güzelliklerinden faydalanmasına katkıda bulunmaya çalıştık. Onları kardeş kulübümüz olarak görüyoruz. Gönderdiğimiz malzemeler 3 haftalık bir yolculuk sonrası bizlerden yaklaşık 5 bin 250 kilometre uzaklıktaki Şeyseller adasına ulaştı. Şeyseller'den bizlere PLSS SUNS Basketbol antrenörü olan Jerry Andrew aracılığıyla birçok teşekkür mesajı ve antrenman videosu geldi. Çocukların heyecanını ve çalışma azmini görmek bizleri çok mutlu etti. Bu projede bizlere destek olan sporcu ve velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Seyşeller'den mesaj var

Seyşeller PLSS SUNS Antrenörü Jerry Andrew ise yaptığı değerlendirmede; "Hasan Koç'a ve Hasketbol'a bize şu ana kadar yaptıkları desteklerden dolayı çok minnettarım. Onlar olmasaydı bu program bu derece etkili olmazdı. Hasketbol aynı zamanda bizim kulübümüzle işbirliği yaptı ve bize program boyunca çok yardımcı oldular. Bu yardımlar ülkemizde basketbolun bu gençler tarafından tanınmasında büyük rol oynadı. Bizlere birçok forma ve basketbol antrenman malzemesi gönderdiler. Bize yardımları için çok teşekkür ederiz. Hasketbol Kulübü sayesinde hayallerimiz gerçek oluyor" dedi.

Sporcuların kardeşliği

PLSS SUNS takımında antrenmanlarına devam eden sporcular gönderdikleri mesajda; "Gönderilen malzemelerden dolayı Hasan Aksoyak ve Hasketbol SK'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştular. Hasketbol Spor Kulübü sporcusu Dilara Coşkun ise "Hasketbol Spor Kulübü sporcu ve velileri olarak 5 bin 250 kilometre uzaklıktaki kardeşlerimize basketbol malzemeleri gönderdik. Paylaşmanın dünyadaki en güzel duygu olduğunu benimsedik, ilerleyen sezonlarda kardeşlerimizle iletişim halinde kalıp güzel bir turnuva yapmayı planlıyoruz" dedi

PLSS SUNS Kulübü antrenör ve sporcuları gönderilen malzemeler ve Türk Bayrakları ile birlikte çektirdikleri fotoğraf ve antrenman videolarını gönderdi. - KAYSERİ