Kayseri Hasketbol Kulübü'nden Şanlıurfa'ya Destek

Kayseri Hasketbol Spor Kulübü, kulüp formalarını Şanlıurfa Haliliye'de yer alan İncirliova İlkokulu'ndaki kardeş sporculara gönderdi.

. Kayseri ile Şanlıurfa arasında basketbol aracılığı ile dostluk köprüsü kuruldu. Hasketbol Spor Kulübü tarafından Haliliye'de yer alan İncirliova İlkokulu'na gönderilen formalar geçtiğimiz hafta sonu Şanlıurfa'ya ulaştı. Hasketbol Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak, yürekleri basketbol sevgisi ile atan sporculara destek olmanın kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini söyledi. Aksoyak, "Mayıs ayı başında Şanlıurfa Haliliye İncirliova İlkokulu Antrenörü Hamza Çalışkan hocamız bizlere ulaşarak Mayıs ayı sonunda maçlarının başlayacağını ve forma konusunda destek taleplerini iletti. Bizde Şanlıurfa'da yürekleri Basketbol sevgisi ile atan sporcu kardeşlerimize kulüp formalarımızdan göndererek tek yürek olabilmek için katkıda bulunmak istedik. Şanlıurfalı basketbolcu kardeşlerimize maçlarında sonsuz başarılar diliyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz artarak devam edecek. Bu projede bizlere destek olan velilerimize ve gizli kahramanlara sonsuz teşekkürler" dedi. - KAYSERİ