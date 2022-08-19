Kayseri haberleri... Uluslararası Bisiklet Yarışması Tomarza'da start aldı

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet müsabakaları Grand Prix Tomarza etabı ile tekrar başladı.

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet müsabakaları Grand Prix Tomarza etabı ile tekrar başladı. Bisikletçiler 133 km uzunluğundaki parkurda pedal çevirdi.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği -UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş. Yahyalı Belediyesi, Develi Belediyesi, Tomarza Belediyesi, Ürgüp Belediyesi destekleri gerçekleşen Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları'nın ilk günü Grand Prix Tomarza etabı ile başladı.

Kayseri Bilim Merkezi önünden start alan yarışlar Tomarza ilçesinde sona erdi. Usta pedalcılar 133 km uzunluğundaki parkurda uluslararası puanları hanesine yazdırmak için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonunda Cezayir Bisiklet Milli Takımı'ndan Hamza Yacine birinci, Sakarya BB Spor Kulübü'nden Ukraynalı Mykhaylo Kononenko ikinci, Cezayir Bisiklet Milli Takımı'ndan Saidi Nassim üçüncü geldi.

En genç sporcu ödülünü ise Konya BB Spor Kulübü'nden Ali İhsan Eğin elde etti. Derece elde eden sporculara madalya ve kupalarını takdim edildi.

Grand Prix Tomarza etabının ardından Grand Prix Kapuzbaşı, Grand Prix Develi ve Grand Prix Kapadokya etapları yapılacak. 19 Ağustos 2022 Cuma günü gerçekleşecek olan Grand Prix Kapuzbaşı etabı, Develi Seyrani Kampüsü önünden başlayıp Yahyalı Meydanı'nda bitecek. Sporcular 113 km boyunca pedal çevirecek.

Düzenlenecek yarış programı ise şu şekilde:

19 Ağustos 2022 Cuma günü Grand Prix Kapuzbaşı

Başlangıç: Develi Seyrani Kampüsü önü

Bitiş: Yahyalı Meydanı

Km uzunluk: 113 kilometre

Start saat: 11.00 - Finish 14.30

20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Grand Prix Develi

Başlangıç: Develi Seyrani Kampüsü önü

Bitiş: Develi Seyrani Kampüsü önü

Km uzunluk: 111 kilometre

Start saat: 11.00 - Finish 14.00

21 Ağustos 2022 Pazar Günü Grand Prix Kapadokya

Başlangıç: Ürgüp Şükrüoğulları Pastanesi

Bitiş: Erciyes A.Ş. İdari bina önü

Km uzunluk: 143 kilometre

Start saat: 14.00 - Finish 17.30 - KAYSERİ