Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haberleri | TSYD Bursa Voleybol Turnuvası'nda Develi Belediyespor birinci oldu

Spor Haberleri

Kayseri haberleri | TSYD Bursa Voleybol Turnuvası'nda Develi Belediyespor birinci oldu

Kayseri haberleri: Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Bursa Voleybol Turnuvası sona erdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Bursa Voleybol Turnuvası sona erdi.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda günün ilk maçında Rapid Bucurest, Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Rakibine 22-25, 25-16, 25-17 ve 25-18'lik setlerle mağlup olan Develi Belediyespor, ilk 2 maçını kazanması nedeniyle organizasyonu birinci sırada tamamladı.

Diğer karşılaşmada ise Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi. Bursa Büyükşehir Belediyespor 25-15, 25-17 ve 25-20'lik setlerle rakibini yendi. Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor turnuvayı 2 galibiyetle, Rapid Bucurest ve Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas ise tek galibiyetle bitirdi.

Maçların ardından Develi Belediyespor'a birincilik kupası takdim edildi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol Türkiye Bursa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title