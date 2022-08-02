Kayseri haberleri: Kayserispor'da Kemen sakatlandı Kayseri haberler: Yukatel Kayserisporlu Olivier Kemen sakatlandı. Yukatel Kayserisporlu Olivier Kemen sakatlandı. Fransız futbolcu 3-4 hafta forma giyemeyecek. Yukatel Kayserispor'un Fransız futbolcusu Olivier kemen sakatlandı. Önceki gün Yeni Malatyaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan ancak maçın 10.dakikasında sakatlanan Olivier Kemen'den iyi haber gelmedi. Maç oynanırken kendisini yere bırakan ve değişiklik yapılmasını isteyen Kemen'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kaslarda esneme olduğu öğrenilen Kemen, maçta yaşadığı sakatlık sonrasında yerini Miguel Cardoso'ya bırakmıştı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Spor Haberler

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