Kayseri haberleri... Kayseri OSB Teknik Koleji evinde başlıyor

Kayseri OSB Teknik Koleji ligin 1. haftasında evinde Beşiktaş maçıyla başlayacak. OSB Teknik Koleji ligin ilk yarısında oynayacağı 11 maçın 6'sini deplasmanda oynayacak.

Kayseri OSB Teknik Koleji sezona Beşiktaş maçı ile başlayacak. Ligin son maçı ise Limaspor ile oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında ligde mücadele edecek 12 takımın maç fikstürü belli oldu. 19 takım arasında bulunan Kayseri OSB Teknik Koleji, ilk hafta iç sahada Beşiktaş ile karşılaşacak, ligi de Limaspor maçı ile noktalayacak. Mavi beyazlılar ligin ilk yarısında 5 kez sahasında 6 kez de deplasmanda mücadele verecek. OSB Teknik Koleji, Beşiktaş maçını 22 Ekim 2022 tarihinde OSB Spor Salonunda oynayacak.

Kayseri OSB Teknik Koleji'nin fikstür şu şekilde:

1.Hafta: Beşiktaş (İ)

2.Hafta: Mihalıççık (D)

3.Hafta: TED Ankara Kolejliler (İ)

4.Hafta: Halk Voleybol (D)

5.Hafta: Adam Voleybol (İ)

6.Hafta: Bahçelievler Bld. (D)

7.Hafta: Merinos (İ)

8.Hafta: Günseven Şalgam Ereğli Bld. (D)

9.Hafta: Tarsus Bld. (İ)

10.Hafta: Karayolları (D)

11.Hafta: Limaspor (D) - KAYSERİ