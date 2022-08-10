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Kayseri haberleri! Kayseri amatör fikstür tarihleri belli oldu

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Kayseri haberleri! Kayseri amatör fikstür tarihleri belli oldu

Kayseri haber: Kayseri'de amatör liglerinde geri sayım başladı.

Kayseri'de amatör liglerinde geri sayım başladı. Fikstür tarihleri ve liglerin başlama tarihleri Futbol İl Temsilciliği tarafından açıklandı.

2022-2023 futbol sezonu için Kayseri amatöründe geri sayım başladı. Eylül ayının ikinci haftasını içerisinde başlaması planlanan Kayseri Süper Amatör Küme maçları için fikstür çekilişi 19 Ağustos 2022 Cuma günü, 1. Amatör Küme fikstürü 26 Ağustos 2022 Cuma günü, U18 Ligi ve U14 Ligi fikstür çekimleri ise 9 Eylül Cuma 2022 Cuma günü saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilecek.

Kayseri Futbol İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, " 2022-2023 futbol sezonu Süper Amatör Küme fikstürü 19 Ağustos Cuma günü, 1. Amatör Küme fikstürü 26 Ağustos Cuma günü, U18 Ligi ve U14 Ligi fikstür çekimi 9 Eylül Cuma günü yapılacaktır. Süper Amatör Küme 10-11 Eylül 2022 tarihinde, 1.Amatör Küme 24-25 Eylül tarihlerinde, U18 Ligi ve U14 Ligi ise 8 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak. Liglerde mücadele edecek tüm kulüplerimize başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Futbol Eylül Spor Haberler

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