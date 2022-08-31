Kayseri haber: Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Edinilen Kayseri gelişmesine göre Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular; pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Fenerbahçe Eylül Spor Güncel Haberler

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