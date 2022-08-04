Kayseri haberleri | Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gelen Kayseri haberine göre Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile 6 Ağustos Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile 6 Ağustos Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 1,5 saat süren idman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, yan top hücum organizasyonlarıyla sona erdi. Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını, saat 17.00'de başlayacak günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. Spor AA / Yunus Kaymaz Kayserispor Beşiktaş Spor Haberler

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