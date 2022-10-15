Kayseri haberleri: BAL'da Kayseri derbisi Spor Haberleri Kayseri habere göre Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 3. haftasında Kayseri derbisi oynanacak. Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 3. haftasında Kayseri derbisi oynanacak. Hacılar Erciyesspor ile Develigücü yarın karşı karşıya gelecek. Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor ile Develigücü karşı karşıya gelecek. Ligin 3. hafta programında yer alan Kayseri derbisi, yarın Hacılar Fevzi Mercan Stadında oynanacak. Onuralp Enes Öz, Sevda Çayan, Alper Adıyaman hakem üçlüsünün yöneteceği müsabaka saat 15: 00'te başlayacak. Hacılar Erciyesspor ligin ilk iki haftasında oynadığı müsabakalardan 4 puan çıkarırken, Develigücü ise oynadığı iki maçta da berabere kalarak hanesine 2 puan yazdırabildi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Hacılar Kayseri Spor Haberler

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