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Kayseri haberleri | Afyonspor, kamp için Kayseri'ye gitti

Kayseri haberleri | Afyonspor, kamp için Kayseri'ye gitti

Kayseri spor haberi | Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kayseri'ye gitti.

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Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kayseri'ye gitti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Mor beyazlı ekip kentte son antrenmanını yaptı. Aktivasyon ve ısınma ile başlayan antrenman taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Afyonspor gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Kayseri'ye hareket etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Spor Haberler

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