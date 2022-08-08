Kayseri haberleri | Afyonspor, kamp için Kayseri'ye gitti Kayseri spor haberi | Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kayseri'ye gitti. Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kayseri'ye gitti. TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Mor beyazlı ekip kentte son antrenmanını yaptı. Aktivasyon ve ısınma ile başlayan antrenman taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Afyonspor gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Kayseri'ye hareket etti. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Spor Haberler

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