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Kayseri spor haberleri: Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Giresuspor: 0 (İlk yarı)

Spor Haberleri

Kayseri spor haberleri: Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Giresuspor: 0 (İlk yarı)

Kayseri spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, Giresunspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Thiam'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada İlhan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

7. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Serginho, savunmayı geçerek ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Serginho'nun vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

22. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Campanharo savunmanın arkasına derinlemesine pasını çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Onur, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

36. dakikada topla buluşan Bajic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

43. dakikada Onur'un sağ çizgiden topuk pasıyla topla buluşan Cardoso, penaltı noktasına pasını çıkardı. Müsait pozisyondaki İlhan, istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45. dakikada Kolovetsios'un ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Thiam geçti. Thiam'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Serkan Çimen xx, İbrahim Bozbey xx

Kayserispor: Bilal xx, Onur xxx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole x, Campanharo xx, Ramazan x, Cardoso xx, Mane x, Thiam xx, İlhan x

Yedekler: Cenk, Gökhan, Gavranovic, Hayrullah, Mensah, Arif, Nurettin, Uzodimma, Ackah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Giresunspor: Onurcan x, Hayrullah x, Arias x, Perez x, Alper xx, Mejia x, Murat x, Serginho xx, Savicevic x, Sainz xx, Bajic x

Yedekler: Ferhat, Talha, Piçinciol, Doğancan, Rahmetullah, Erol, Kadir, Furkan, Mert, Şahin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Onur (dk. 22) (Kayserispor)

Sarı kart: Perez (Giresunspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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