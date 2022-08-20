Kayseri haberi: Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Kayseri yerel spor haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın evinde Yukatel Kayserispor'u ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın evinde Yukatel Kayserispor'u ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi. Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 19.15'te Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever Fatih Terim Stadı Kayserispor Başakşehir Spor Haberler

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