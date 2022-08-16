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Kayseri haberi! Kayserispor'u zorlu 3 hafta bekliyor

Kayseri haberi! Kayserispor'u zorlu 3 hafta bekliyor

Kayseri haberi: Süper Lig'in 2. haftasında evinde ağırladığı İstanbulspor'u mağlup ederek ilk galibiyetini alan Yukatel Kayserispor'u zorlu 3 hafta bekliyor.

Süper Lig'in 2. haftasında evinde ağırladığı İstanbulspor'u mağlup ederek ilk galibiyetini alan Yukatel Kayserispor'u zorlu 3 hafta bekliyor.

Süper Toto Süper Lig'de 3, 4 ve 5. hafta müsabaka programı belli oldu. Hava sıcaklıkları da dikkate alınarak maç saatleri 19: 15, 21: 00 ve 21: 45 olarak belirlendi. Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor'un 3,4 ve 5.haftalarda oynayacağı Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor ve Fenerbahçe maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 3 haftalık maç programında Yukatel Kayserispor, 2 maçını Pazar, 1 maçı ise Cumartesi günü oynayacak. Sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını deplasmanda, Giresunspor maçını ise sahasında oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Yukatel Kayserispor'un 3 haftalık müsabaka programı ise şu şekilde;

3.Hafta

Başakşehir-Kayserispor

21 Ağustos Pazar / 19: 15

Fatih Terim Stadı

4.Hafta

Kayserispor-Giresunspor

28 Ağustos Pazar / 19: 15

Kadir Has Stadı

5. Hafta

Fenerbahçe-Kayserispor

3 Eylül Cumartesi / 21: 45

FB Stadı - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor Kayserispor Giresunspor Başakşehir Spor Haberler

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