Kayseri haberi! Kayserispor formaları satışa çıktı Kayseri haberi: Yukatel Kayserispor'un yeni sezon formaları satışa sunulan 3 çeşit formasının fiyatları belli oldu. Yukatel Kayserispor'un yeni sezon formaları satışa sunulan 3 çeşit formasının fiyatları belli oldu. Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un yeni sezonda kullanacağı Sarı, Kırmızı ve Siyah formaların fiyatları belli oldu. Kayserispor Store'de satışa sunulan 3 forma da taraftarın ilgi odağı haline geldi. Kayserispor store'da satışa çıkarılan Siyah ve Kırmızı forma 500 TL'den, Sarı forma ise 550 TL'den satışa sunuldu. Farklı ürünlerin de yeraldığı Kayserispor store, özellikle gurbetçilerin büyük ilgisini çekiyor. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Spor Haberler

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