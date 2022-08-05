Kayseri haberi! Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı Kayseri haber... Kayserispor, yarın Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kayserispor, yarın Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. 2022-2023 sezonunun ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı Kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı. Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, Beşiktaş karşısında iyi bir futbol oynayıp puan veya puanlar almak istediklerini söyleyerek, " İstanbul'a teslim olmaya değil, kazanmaya gideceğiz. Kazanmak için oynayacağız. İnşallah puan veya puanlar ile döneriz" dedi. Kayserispor, bugün saat 14.00'de tarifeli uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor İstanbul Beşiktaş Spor Haberler

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