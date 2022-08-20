Kayseri haberi! Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Kayseri yerel spor haberine göre Yukatel Kayserispor, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yukatel Kayserispor, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yukatel Kayserispor, ligin 3. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve saat 18.00'de havayolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek. Kayserispor, rakibini deplasmanda yenerek bu sezon üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Yarın İstanbul Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor maçı saat 19.15'te başlayacak ve maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Başakşehir İstanbul Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayseri haberi! Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.