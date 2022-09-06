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Kayseri haberi | Kayseri Basketbol'da genel kurul yapılacak

Spor Haberleri

Kayseri haberi | Kayseri Basketbol'da genel kurul yapılacak

Kayseri haberleri... Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, 17 Eylül'de Olağanüstü Genel Kurul yapacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, 17 Eylül'de Olağanüstü Genel Kurul yapacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü Başkanlığı, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Yakup Yüksel adı ile yapılan açıklamada, "Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü Derneğinin Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddeler görüşülmek üzere 17.09.2022 Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Has Kongre ve Spor Salonu Toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplanma yeter sayısı sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı aynı yer ve saatte 24.09.2022 tarihinde yapılacağı hususu üyelerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Olağanüstü Genel Kurul'da tüzük değişikliği ile yönetim ve denetim kurulunun faaliyet ve mali raporları okunup ibra edilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi basketbol Kayseri Eylül Spor Haberler

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