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Kayseri haberi... Kayseri Basketbol'da asbaşkan Özkan Arseven görevinden ayrıldı

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Kayseri haberi... Kayseri Basketbol'da asbaşkan Özkan Arseven görevinden ayrıldı

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Kayseri Basketbol Kulübü Asbaşkanı Özkan Arseven, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kayseri Basketbol Kulübü Asbaşkanı Özkan Arseven, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Arseven, yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönemde görev alamayacağını bildirdi.

Kulüpte 4 yıldır asbaşkanlık görevi yürüttüğünü belirten Arseven, yoğun iş temposundan dolayı fazla zaman ayıramayacağı düşüncesiyle görevi bırakma kararı aldığını aktararak, "Yönetimde olmasam da yine bu takımın en büyük destekçisi olmaya çalışacağım. Yeni sezonda Kayseri Basketbol'a yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor

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