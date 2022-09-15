Kayseri haberi | Kayseri 1. Amatör Küme şampiyonlarına plaket

Kayseri haber... Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl temsilciliği tarafından 1.Amatör Küme'de şampiyon olan ve centilmen takımlar ile gol kralına plaket verildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl temsilciliği tarafından 1.Amatör Küme'de şampiyon olan ve centilmen takımlar ile gol kralına plaket verildi.

Kayseri ASKF ve Futbol İl Temsilciliği tarafından Sümer Amatör Evi'nde Kayseri 1.Amatör Küme'de şampiyon olan takımlara, en centilmen takıma ve gol kralına plaket verildi. Kayseri valisi Gökmen çiçek, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, Futbol İl Temsilcisi Mehmet yücel ve kulüp yetkililerinin katıldığı törende, Sunguspor, Argıncıkspor, Kocasinan Yemlihaspor, Kayseri Sima Koleji, Gaziosmanpaşaspor ve Makfitspor'a şampiyonluk plaketi, Fevzi Çakmakspor, Yahyalı Gençlerbirliği ve Kayseri İdman Yurdu'na centilmenlik plaketi, Süper Amatör Küme gol kralı Murat Mağara'ya da Gol Kralı plaketi verildi.

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen çiçek, her daim amatör sporun hizmetinde olacağını ifade ederek, "Sizlerin yanındayım demiyorum. Emrinizdeyim diyorum" dedi. - KAYSERİ