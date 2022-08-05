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Kayseri haberi... Beşiktaş, sezonu yarın Yukatel Kayserispor maçıyla açacak

Kayseri haberi... Beşiktaş, sezonu yarın Yukatel Kayserispor maçıyla açacak

Kayseri yerel spor haberine göre Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Geçen sezonu beklentilerin gerisinde tamamlayan ve 2022-2023'e şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekipte, yeni transferler ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını giyme fırsatı bulacak.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku ve Emrecan Uzunhan, teknik direktör Valerien Ismael'in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak.

Üç futbolcu forma giyemeyecek

Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak.

Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Vodafone Park Kayserispor Beşiktaş Spor Haberler

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