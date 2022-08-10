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Kayseri haberi! Bellona Kayseri Basketbol Emre Özsarı ile anlaştı

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Kayseri haberi! Bellona Kayseri Basketbol Emre Özsarı ile anlaştı

Kayseri haber: Bellona Kayseri Basketbol Takımı'nın yeni coachı Emre Özsarı oldu.

Bellona Kayseri Basketbol Takımı'nın yeni coachı Emre Özsarı oldu. Genç teknik adam, başarı için kolları sıvadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol liginde mücadele veren Bellona Kayseri basketbol Takımı'nın yeni teknik patronu Emre Özsarı oldu. Daha önce Konya Ereğlispor, Bakırköyspor ve İstanbul Üniversitesi takımlarında görev alan Emre Özsarı, Kayseri'ye gelerek yeni görevine başladı. 43 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda Kayseri basketbolunun başarısı için tek dökecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Türkiye Kayseri Spor Haberler

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