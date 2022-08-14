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Kayseri haberi! Afyonspor'un, Kayseri kampı sona erdi

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Kayseri haberi! Afyonspor'un, Kayseri kampı sona erdi

Kayseri haber: Afyonspor'un yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirdiği Kayseri kampı sona erdi.

Afyonspor'un yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirdiği Kayseri kampı sona erdi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Kayseri kampını tamamlayarak kente döndü. Takım 3 günlük iznin ardından çalışmalarına devam edeceği kaydedildi. Yeni transferlerinde katıldığı kamptaki çalışmaların verimli geçtiği kaydedildi. Kampta hazırlık karşılaşması da yapan mor beyazlı ekibin çalışmalarına Salı günü başlaması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Spor Haberler

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