Kayseri haberi! Afyonspor'un, Kayseri kampı sona erdi Kayseri haber: Afyonspor'un yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirdiği Kayseri kampı sona erdi. Afyonspor'un yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirdiği Kayseri kampı sona erdi. TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Kayseri kampını tamamlayarak kente döndü. Takım 3 günlük iznin ardından çalışmalarına devam edeceği kaydedildi. Yeni transferlerinde katıldığı kamptaki çalışmaların verimli geçtiği kaydedildi. Kampta hazırlık karşılaşması da yapan mor beyazlı ekibin çalışmalarına Salı günü başlaması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayseri haberi! Afyonspor'un, Kayseri kampı sona erdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.