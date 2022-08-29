Kayseri haber... Yukatel Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı Spor Haberleri Kayseri haber... SÜPER Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına başladı. SÜPER Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Sezonun 4'üncü haftasında dün sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılmıştı. İç sahada 2'de 2 yapan sarı kırmızılılar ara vermeden sezonun 5'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda Giresunspor maçına ilk 11 çıkan isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular kondisyon çalıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan Giresunspor Kayserispor Fenerbahçe Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayseri haber... Yukatel Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.