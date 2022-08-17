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Kayseri haber: Kayserisporlu Kemen Fransa'ya gitti

Kayseri haber: Kayserisporlu Kemen Fransa'ya gitti

Spor Haberleri

Kayseri haber... Yukatel Kayserispor'un yabancı futbolcusu Oliver Kemen, tedavi olmak üzere Fransa'ya gitti.

Yukatel Kayserispor'un yabancı futbolcusu Oliver Kemen, tedavi olmak üzere Fransa'ya gitti.

Sezon öncesi hazırlık döneminde yaşadığı sakatlıktan kurtulmaya çalışan Oliver Kemen, Fransa'ya gitti. Tedavi görmek üzere hafta başında Fransa'ya giden Kemen'in yarın dönmesi bekleniyor. Beşiktaş ve İstanbulspor maçlarında takımdaki yerini alamayan Kemen, hafta sonu oynanacak Başakşehir maçında da kadroda olamayacak.

Kemen'in bir sonraki hafta Kayseri'de oynanacak olan Giresunspor maçına yetişmesi bekleniyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Kayseri Fransa Spor Haberler

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