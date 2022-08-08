Kayseri haber... Kayserispor lige mağlubiyetle başladı Kayseri haber... Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezona mağlubiyetle başladı. Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezona mağlubiyetle başladı. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olan Yukatel Kayserispor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Yeni sezona mağlubiyetle başlayan Sarı Kırmızılılar maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Kayserispor, 2021-2022 sezonuna da 3-0'lık Altay yenilgisi ile başlamıştı. Yukatel Kayserispor, ligin 2. haftasında sahasında İstanbulspor ile 13 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Beşiktaş Spor Haberler

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