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Kayseri haber... Kayserispor lige mağlubiyetle başladı

Kayseri haber... Kayserispor lige mağlubiyetle başladı

Kayseri haber... Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezona mağlubiyetle başladı.

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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezona mağlubiyetle başladı.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olan Yukatel Kayserispor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Yeni sezona mağlubiyetle başlayan Sarı Kırmızılılar maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Kayserispor, 2021-2022 sezonuna da 3-0'lık Altay yenilgisi ile başlamıştı.

Yukatel Kayserispor, ligin 2. haftasında sahasında İstanbulspor ile 13 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Beşiktaş Spor Haberler

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