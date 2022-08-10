Haber : Kayseri haber | Kayserispor eski başkanı Elmaağaçlı hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haber | Kayserispor eski başkanı Elmaağaçlı hayatını kaybetti

 - Güncelleme:
Kayseri haber | Kayserispor eski başkanı Elmaağaçlı hayatını kaybetti

Kayseri haberlerine göre Yukatel Kayserispor eski başkanlarından Mustafa Elmaağaçlı hayatını kaybetti.

Yukatel Kayserispor eski başkanlarından Mustafa Elmaağaçlı hayatını kaybetti.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'un eski başkanlarından Mustafa Elmaağaçlı hayatını kaybetti. 72 yaşındaki Mustafa Elmaağaçlı, bugün saat 11: 00'de Hulusi Akar Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

Dönemin kulüp başkanı Osman Erköse'nin yönetim kurulu üyesi olarak, Adem Kaya'nın yönetiminde Genel Kaptan olarak, Üveyis Molu döneminde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Mustafa Elmaağaçlı, 25 Temmuz 1982 tarihinde Kayserispor başkanı seçilmişti. Bir sezon başkanlık yaptıktan sonra görevi bırakan Mustafa Elmaağaçlı, o dönemde kayyuma kalan sarı kırmızılı takımın başına Kayyum Başkanı olarak tekrar gelmişti. İsmi 'Kayyum Başkan' olarak da bilinen Mustafa Elmaağaçlı, 18 Aralık 1983 tarihinde başkanlığı bırakmıştı. Kayserispor, bu dönemde Türkiye 2. Ligi'nde mücadele ediyordu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hulusi Akar Kayserispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title