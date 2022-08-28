Kayseri haber: Kayserispor 3 puan için sahaya çıkacak Spor Haberleri Kayseri spor haberi... Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor, maça 3 puan parolasıyla çıkıyor. Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor, maça 3 puan parolasıyla çıkıyor. Yukatel Kayserispor, ligin 4. haftasında oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını dün akşam Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Bugün Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Giresunspor maçı saat 19.15'te başlayacak ve maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Bu zorlu doksan dakikada 20 bin civarında taraftarın Kayserispor desteklemesi bekleniyor. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Giresunspor Kayserispor Spor Haberler

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