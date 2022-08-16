Kayseri haber: Kayserispor 11. sıraya yükseldi

Yukatel Kayserispor, sahasında kazandığı İstanbulspor maçı sonrasında puan tablosunda 11. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kazanan Yukatel Kayserispor, ilk 3 puanını alırken, puan tablosunda da 11. sıraya yükseldi. Ligde 3 puanı bulunan dört takımdan birisi olan sarı kırmızılılar, averajla 11 .sırada yer aldı.

Ligin zirvesinde iki maçını da kazanan Adana Demirspor ve Trabzonspor yer alırken, Fenerbahçe farklı galibiyeti ile averajla üçüncü sıraya yükseldi. Ligin son 4 sırasında ise henüz puanla tanışamayan Hatayspor, Karagümrük, İstanbulspor ve Kasımpaşa yer alıyor. - KAYSERİ