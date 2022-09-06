Kayseri haber... Kayseri Süper Amatör Küme'de hasret bitiyor Spor Haberleri Gelen Kayseri haberine göre Kayseri Süper Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 10-11 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak. Kayseri Süper Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 10-11 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak. Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçları 10 Eylül Cumartesi günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 19.00'da oynanacak. Açılış maçlarında Kayseri Gençlerbirliği-Amarat Gençlikspor ve Kayseri Simya Koleji ile Gültepespor karşı karşıya gelecek. Ligin 1. haftasında Kayserigücü FK ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor takımları BAY olarak geçecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde; 10 Eylül 2022 Cumartesi Argıncık Stadı 1 Nolu 19.00 Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor 10 Eylül 2022 Cumartesi Argıncık 2 Nolu Saha 19.00 Gültepespor-Kayseri Simya Koleji 11 Eylül 2022 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha 15.30 Erciyes Esen Makina-Sungur FK 17.30 Esentepespor-Argıncıkspor 11 Eylül 2022 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha 15.30 Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor 17.30Kocasinan Ülküspor-Gazi Osman Paşaspor 11 Eylül 2022 Pazar Vali Muammer Güler Stadı 17.30 Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkulspor 11 Eylül 2022 Pazar Erkilet Stadı 17.30 Kayseri Şekerspor-Özvatan Gençlikspor 11 Eylül 2022 Pazar Bşakpınar Stadı 16.00 Başakpınarspor-Develi Emar Spor 11 Eylül 2022 Pazar Yahyalı İlçe Stadı 15.30 Yahyalıspor-Kocasinan Yemlihaspor - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kayseri Futbol Eylül Spor Haberler

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