Kayseri haber | Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. haftanın hakemleri açıklandı Spor Haberleri Kayseri yerel spor haberine göre Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 2. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı. Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 2. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı. Kayseri Süper Amatör Küme'de 2022-2023 futbol sezonunda heyecan devam ediyor. sezonu yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Geçtiğimiz hafta donu başlayan yeni sezonda ilk haftanın ardından 2.haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde: 17 Eylül 2022 Cumartesi Argıncıkspor- Kocasinan Ülküspor: Alim Kandemir 18 Eylül 2022 Pazar Kocasinan Şimşekspor-Kayserigücü FK: Necati Selçuk Şahin Sungur FK-Esentepespor : Yusuf Uğurlu Kayseri Simya Koleji-Kayseri Şekerspor: Hakan Çam Akkışlaspor-Özvatan Gençlikspor: Hüseyin Keğin Amaratspor-Yahyalıspor: Nail Berkant Sarıkaya Trend Gayrimenkul-Gençlerbirliği: Hüseyin Otyakmaz Kocasinan Yemlihaspor-Kayseri Yolspor: Ahmet Ulu Gaziosmanpaşaspor-Gültepespor: Cem Eray Eşmekaya - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kocasinan Kayseri Futbol Eylül Spor Haberler

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