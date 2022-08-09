Haber : Kayseri haber! Kayseri'de kampa giren Afyonspor ilk antrenmanına çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haber! Kayseri'de kampa giren Afyonspor ilk antrenmanına çıktı

 - Güncelleme:
Kayseri haber! Kayseri'de kampa giren Afyonspor ilk antrenmanına çıktı

Kayseri haberleri: Yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'ye giden Afyonspor kamptaki ilk antrenmanına çıktı.

Yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'ye giden Afyonspor kamptaki ilk antrenmanına çıktı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kayseri'ye gitti. Mor beyazlı ekip Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk antrenmanına çıktı. Antrenman Teknik Direktör Koray Polaz yönetiminde yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title