Kayseri haber! Kayseri'de kampa giren Afyonspor ilk antrenmanına çıktı
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Kayseri haberleri: Yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'ye giden Afyonspor kamptaki ilk antrenmanına çıktı.
Yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'ye giden Afyonspor kamptaki ilk antrenmanına çıktı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kayseri'ye gitti. Mor beyazlı ekip Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk antrenmanına çıktı. Antrenman Teknik Direktör Koray Polaz yönetiminde yapıldı. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı / Spor