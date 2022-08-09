Kayseri haber! Kayseri'de kampa giren Afyonspor ilk antrenmanına çıktı Kayseri haberleri: Yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'ye giden Afyonspor kamptaki ilk antrenmanına çıktı. Yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'ye giden Afyonspor kamptaki ilk antrenmanına çıktı. TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kayseri'ye gitti. Mor beyazlı ekip Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk antrenmanına çıktı. Antrenman Teknik Direktör Koray Polaz yönetiminde yapıldı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Spor Haberler

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