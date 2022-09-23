Kayseri haber: Kayseri'de basketbolda 16. Erciyes Kupası heyecanı yaşanacak Spor Haberleri Gelen Kayseri haberine göre Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 16. düzenlenecek Erciyes Kupası, 28 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 16. düzenlenecek Erciyes Kupası, 28 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 28 Eylül-1 Ekim'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'na 4 takım katılacak. Turnuvada, Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ, Galatasaray ve Beşiktaş mücadele edecek. Spor Kaynak: AA / Murat Asil basketbol Erciyes Kayseri Eylül Spor Haberler

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