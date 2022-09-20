Kayseri haber | Kayseri 1. Amatör Küme başlıyor Spor Haberleri Gelen Kayseri haberine göre Kayseri Birinci Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 24-25 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan 15 müsabaka ile başlayacak. Kayseri Birinci Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 24-25 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan 15 müsabaka ile başlayacak. Kayseri Birinci Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. 3 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Sezonun açılış maçları 24 Eylül Cumartesi günü Argıncık Stadı, Erkilet Stadı ve Vali Muammer Güler Stadı'nda saat 16.30'da oynanacak. Açılış maçlarında Erciyesgücü FK- Sosun Birlikspor, Buğdaylıspor-Talas Denizspor ve Sanayi Esnafspor ile Cuma Uluçay Talasspor takımları karşı karşıya gelecek. Ligin 1. haftasında Yeni Erciyesspor ve Kayseri Demirspor takımları BAY olarak geçecek. Kayseri Birinci Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde; 24 Eylül Cumartesi Argıncık Stadı 2 Nolu 16.30 Erciyesgücü FK-Sosun Birlikspor 24 Eylül Cumartesi Erkilet Stadı 2 Nolu 16.30 Buğdaylıspor-Talas Denizspor 24 Eylül Cumartesi Vali Muammer Güler 16.30 Sanayi Esnafspor-Cuma Uluçay Talas 25 Eylül Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu 12.30 Kocasinan Gençlik-Kılıçaslan Yıldız 14.30 Turanspor 1966-Bünyan Belediyespor 16.30 Yeni Kıranardı-Talas Anayurtspor 25 Eylül Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu 12.30 Güneşspor-Kafkasspor 16.30 Göktürkspor-Belisnspor 25 Eylül Pazar Erkilet 1 Nolu Saha 12.30 İsmail Okumuş -Tomarza Belediyespor 25 Eylül Pazar Erkilet 2 Nolu Saha 14.30 Erkiletspor-Palasspor 16.30 Yavuzspor-Kayseri İdman Yurdu 25 Eylül Pazar Akkışla Stadı 14.00 Akkışlaspor- Argıncık Esnafspor 25 Eylül Pazar Sindelöyük Stadı 16.00 Sindelhöyükspor-Anadolu Yıldızları 25 Eylül Develi İlçe Stadı 16.00 Develi 1954 - Yahyalı Gençlerbirliği 25 Eylül Pazar İncesu Stadı 15.30 İncesu Gençlikspor-Yerköyspor - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kayseri Futbol Eylül Spor Haberler

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