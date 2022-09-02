Kayseri haber... Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Kayserispor Spor Haberleri Kayseri haberler: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor. Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla 5. sırada girdi. Tek eksik Valencia Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi tek eksik oyuncu bulunuyor. Ligde son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gören Valencia, yarın Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Kayserispor Fenerbahçe Konyaspor Spor Haberler

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