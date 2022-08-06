Kayseri gündem haberi: Daugile Sarauskaite Bellona Kayseri'de Kayseri haberleri... Bellona Kayseri Basketbol, Litvanyalı oyuncu Daugile Sarauskaite'yi kadrosuna kattı. Bellona Kayseri Basketbol, Litvanyalı oyuncu Daugile Sarauskaite'yi kadrosuna kattı. Türkiye Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi kadrosunu yenileyen Sarı kırmızılılar kadrosuna bir yabancı oyuncu daha kattı. Geçen sezon Letonya Riga takımında forma giyen 25 yaşındaki pivot oyuncusu Daugile Sarauskaite, yeni sezonda Bellona Kayseri Basketbol'da forma giyecek. 1 Eylül'de Kayseri'ye gelecek olan Litvanyalı oyuncu, sağlık kontrolünden geçerek takıma katılacak. (Yüksel Yıkılmaz/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor basketbol Türkiye Bellona Kayseri Spor Güncel Haberler

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