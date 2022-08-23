Kayseri haber: Bölgesel Amatör Lig: Kayseri takımları 6. Grup'ta Spor Haberleri Kayseri haberleri: Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) gruplar belli oldu. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) gruplar belli oldu. 3 temsilcisi bulunan Kayseri, 14 takımın bulunduğu 6. grupta yer aldı. Bölgesel Amatör Lig'de gruplar belli oldu. 80 ilden 196 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'er takımın yer aldığı 14 gruptan oluştu. Kayseri temsilcileri Talasgücü Belediyespor, Hacılar Erciyesspor ve Develispor, 14 takımın bulunduğu 6. grupta yer aldı. Kayseri ekipleri haricinde grupta 3 Ankara, 2 Yozgat, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çorum temsilcileri de bulunacak. 1-2 Ekim tarihlerinde başlaması planlanan Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon 14 grup birincileri Play-Off maçı oynayacak. Bu maçların ardından, 9 takım Türkiye 3. Ligi'ne yükselecek. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kayseri Spor Haberler

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