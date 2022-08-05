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Kayseri haber! Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Kayseri haber! Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Gelen Kayseri haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.

Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın, çift kale taktik maçıyla tamamlandığı kaydedildi.

AA / Süha Gür - Spor

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