Kayseri haber! Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır Gelen Kayseri haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın, çift kale taktik maçıyla tamamlandığı kaydedildi. Spor AA / Süha Gür Kayserispor Beşiktaş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayseri haber! Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.