Kayseri haber! Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
Gelen Kayseri haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.
Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın, çift kale taktik maçıyla tamamlandığı kaydedildi.