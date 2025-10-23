Haberler

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Şampiyonluk Ziyareti

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Şampiyonluk Ziyareti
Güncelleme:
Sesi Görenler 1. Ligi'ni namağlup tamamlayan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek şampiyonluklarını kutladı.

Sesi Görenler 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsanKabakcı'yı ziyaret etti.

Sesi Görenler 1. Lig'in bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve ligin bitmesiyle şampiyonluk kupası kaldıran, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Kabakcı,"Öncelikle Türkiye Şampiyonu olan takımımızı tebrik ediyorum. Yüksek disiplin ve mücadele isteyen bir branş ve neticesinde gelen namağlup şampiyonluk. Ligin başından beri her müsabakayı final havasında oynayan tüm takım arkadaşlarımı elde etmiş oldukları başarılardan dolayı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

