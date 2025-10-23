Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Şampiyonluk Ziyareti

Sesi Görenler 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsanKabakcı'yı ziyaret etti.

İl Müdürü Kabakcı,"Öncelikle Türkiye Şampiyonu olan takımımızı tebrik ediyorum. Yüksek disiplin ve mücadele isteyen bir branş ve neticesinde gelen namağlup şampiyonluk. Ligin başından beri her müsabakayı final havasında oynayan tüm takım arkadaşlarımı elde etmiş oldukları başarılardan dolayı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ