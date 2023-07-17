Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü İkinci Haftada İzmir'i Yendi

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Futbol B1 Deplasmanlı 1. Ligi'nde Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek lige galibiyet ile başladı.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Futbol B1 Deplasmanlı 1. Ligi'nde Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ligin ikinci haftasında sahaya çıktı.

Sesi Görenler Ligi'nde ilk haftayı BAY geçen Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, ikinci haftada İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Argıncık Spor Tesisleri'nde oynanan maçta Kayseri Görme Engelliler, İzmir ekibini 3-0 mağlup ederek, lige galibiyet ile başlamış oldu. Ligde oynadığı ilk maçında İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etmeyi başaran Kayseri ekibinin golleri Emre Aslan (2) ve Cemal Kömürcü'den geldi.

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ligdeki ikinci maçını deplasmanda Çankaya Belediyesi Görme Engellilerspor Kulübü ile oynayacak. Karşılaşma 2 Eylül saat 10.30'da oynanacak. - KAYSERİ