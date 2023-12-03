Kayseri Görme Engeliler Spor Kulübü Süper Lig'de ikinci oldu
Kayseri Görme Engeliler Spor Kulübü, Dünya Engeliler Günü'nde Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği'ni 2-0 mağlup ederek Süper Lig'de ikinci sırada yer aldı.
Türkiye Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde Kayseri Görme Engeliler Spor Kulübü, ikinci oldu.
Kayseri Görme Engeliler Spor Kulübü, Dünya Engeliler Günü'nde ligin 12. haftasında Argıncık Stadyumu'nda Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği ile karşılaştı.
Kayseri Görme Engeliler Spor Kulübü, sahasında Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği'ni 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran Kayseri ekibi, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübünün ardından ligi ikinci sırada tamamladı.