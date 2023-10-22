Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Artistik Buz Pateni takımına malzeme dağıtımı yapıldı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından eğitim verilen sporcuların lisanslı olarak müsabakalara katılması amacıyla faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü Artistik Buz Pateni takımına Türkiye Şampiyonası öncesi malzeme dağıtımında bulunuldu.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan buz pistinde antrenman öncesi yapılan malzeme dağıtımına Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Başkanı Nihal Sert, takım antrenörü Mahmut Ekinci, sporcular ve aileler katıldı. Malzeme dağıtımı öncesi açıklamalarda bulunan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı konuşmasında; "Kayseri'de yapılmayan kalmasın' sloganıyla başta kış sporları olmak üzere branşlarımızı artırıyoruz. Bugün de gençlik spor kulübü olarak şehrimizde yapılmakta olan buz pateni etkinlikleri çalışmalarında 'biz de olalım' dedik. Gençlik Spor Kulübü olarak buz pateni takımı oluşturuldu ve öğrencilerimizin çalışmasına vesile olundu. Burada tekrar kulüp başkanımız Nihal Hanım'a teşekkür ediyoruz. Çünkü bizler yoğun bir şekilde spor ve sporcunun gelişimi, yönetimi için büyük mücadele veriyoruz. Bu şehir çünkü spor şehri, Avrupa spor kenti olma yolunda Kayseri'mizde maksimum seviyede her türlü branşın yapılmasını istiyoruz. Bu vesileyle de başta kış sporlarını. İşte bugün buz pateninde çocuklarımıza malzeme temini, destek olabilme ve bunu gençlik spor olarak da yönetebilmek adına çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah bu olimpik branş aynı zamanda şehrimizin her alanda geliştiği gibi de başta buz pateni olmak üzere bu sporlar olarak da yapılacak tüm çalışmalara destek vermeye çalışacağız. Bu amaçla da bugün buradayız. Çocuklarımızla cıvıl cıvıl, gençlerimiz çalışıyor. Kulübümüzde bu konuda destek verecek, çalıştıracak. Uzman antrenörler eşliğinde de çocuklar inşallah başarılı olacak. Nihai amacımız Kayseri olarak bu branşta da başarılı olup olimpik sporcu çıkarmak" dedi. - KAYSERİ