Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Sporcularına Ekipman Dağıttı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Sporcularına Ekipman Dağıttı
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporculara ekipman dağıtım töreni düzenledi. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Okçuluk sporcularına ekipman dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Sporculara malzeme dağıtımını Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kulüp Başkanı Nihal Sert gerçekleştirdi. Törende konuşan İlMüdürü Kabakcı; sporculara desteklerinin devam edeceğini söyledi. Kabakcı; "Kulüp sporcularımıza ekipman dağıtım törenleri düzenli aralıklarla devam edecek ve her branşa gerekli desteği sağlayacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Başkanımız Nihal Sert'e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni ekipmanlarına kavuşan sporcularımıza ekipmanlarının hayırlı olmasını ve katılacakları müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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