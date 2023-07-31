Üye Girişi
Haberler

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları

Spor Haberleri

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları hafta sonu gerçekleştirildi. Şehit Fethi Sekin U15 Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yan açık sahada yapıldı. Müsabakalara genç okçular büyük ilgi gösterdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren okçulara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları hafta sonu gerçekleştirildi.

Şehit Fethi Sekin U15 Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yan açık sahada yapıldı. Müsabakalara genç okçular büyük ilgi gösterdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren okçulara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Kayseri Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title