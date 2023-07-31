Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları hafta sonu gerçekleştirildi. Şehit Fethi Sekin U15 Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yan açık sahada yapıldı. Müsabakalara genç okçular büyük ilgi gösterdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren okçulara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları hafta sonu gerçekleştirildi.
Şehit Fethi Sekin U15 Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yan açık sahada yapıldı. Müsabakalara genç okçular büyük ilgi gösterdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren okçulara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. - KAYSERİ