Kayseri Fatih Türk U-17 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Gerçekleştirildi
Kayseri Fatih Türk U-17 Futbol Ligi fikstür çekimi, 34 takımın katılımı Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi. Ligde mücadele edecek olan takımlar gruplara ayrıldı ve çeyrek final için mücadele etme hakkı kazandılar.
Kayseri Fatih Türk U-17 Futbol Ligi fikstür çekimi, 34 takımın katılımı Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi.
22-23 Ocak tarihlerinde başlayacak olan Fatih Türk U17 Ligi fikstür çekimine TFF Kayseri bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile birlikte ligde mücadele edecek olan 34 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar A- B Grupları 8 takımlı olurken C ve D Grupları ise 9'arlı dört gruba ayrıldı. Çift devreli olarak oynanacak olan U17 Liginde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek final, yarı finalde çapraz eşleşme eleme usulüne göre oynayacaklar. Burada başarılı olan iki takım Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Kayseri Fatih Türk U-17 Ligi'nde yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar ise şöyle oluştu:
A Grubu
1966 Turanspor
Gençlikspor
Amaratspor
Talas Anayurtspor
Güneşspor
Anadolugücü
Kayseri Şekerspor
Anadolu Yıldızları
1.Hafta
1966 Turanspor-Güneşspor
Gençlikspor-Talas Anayurtspor
Kayseri Şekerspor-Anadolugücü
Anadolu Yıldızları-Amaratspor
B Grubu
Gültepespor
Belsinspor
Kayseri Demirspor
Göktürkspor
Doğa Gençlikspor
Akkışla Gençlikspor
Talasgücü Belediyespor
Kocasinan Şimşekspor
1.Hafta
Kayseri Demirspor-Belsinspor
Göktürkspor-Gültepespor
Doğa Gençlikspor-Talasgücü Belediyespor
Akkışla Gençlikspor-Kocasinan Şimşekspor
C Grubu
E.M. Döğerspor
Cuma Uluçay Talasspor
Argıncıkspor
Kılıçaslan Yıldızspor
Erkiletspor
Hacılar Erciyesspor
Erciyes Esen Makina FK
Kayseri Atletikspor
Kayseri İdman Yurdu
1.Hafta
Kayseri Atletikspor-E.M.Döğerspor
Cuma Uluçay Talasspor-Erciyes Esen Makina FK
Hacılar Erciyesspor-Argıncıkspor
Kılıçaslan Yıldızspor-Erkiletspor
Kayseri İdman Yurdu (BAY)
D Grubu
İlbeyspor
Sungur FK
Kalespor
Alsancakspor
Kocasinan Gençlikspor
Kayseri yolspor
Bayraktarspor
Erciyesgücü FK
Kafkasspor
1.Hafta
Erciyesgücü FK-İlbeyspor
Sungur FK-Bayraktarspor
Kayseri Yolspor-Kalespor
Alsancakspor-Kocasinan Gençlikspor
Kafkasspor (BAY) - KAYSERİ