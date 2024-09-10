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Kayseri Esen Metal Spor Kulübü'nde yeni antrenör

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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Esen Metal Spor Kulübü, antrenör Hakan Ören ile yollarını ayırdı ve antrenör Bekir Barış Cihan ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Esen Metal Spor Kulübü'nde antrenör Bekir Barış Cihan göreve başladı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Esen Metal Spor Kulübü, antrenör Hakan Ören ile yollarını ayırdı. Hakan Ören ile yollarını ayıran Kayseri Esen Metal SK, son olarak Kayserispor alt yapısında görev yapan antrenör Bekir Barış Cihan ile anlaştı. Başkan Serdar Gökhan Esen ve antrenör Bekir Barış Cihan ile yapılan görüşme sonrası her konuda anlaşma sağlandı. Başarılı antrenör yeni takımı ile çalışmalara başladı.

Kayseri Esen Metal Spor Kulübünden yapılan paylaşımda, "Hoş geldin Bekir Barış Cihan. Kulübümüz son olarak Kayserispor alt yapısında görev yapan Teknik Direktör Bekir Barış Cihan ile anlaşmaya varmıştır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

kayseri Güncel Spor

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