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Kayseri Esen Metal SK, Kayserigücü FK'yı 3-0 yenerek zirveye yaklaştı

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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda oynanan maçta Kayseri Esen Metal SK, rakibi Kayserigücü FK'yı 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 16. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Kayseri Esen Metal SK, rakibi Kayserigücü FK'yi 3-0 yenerek, 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Mustafa Bulduk, Ali Yıldız

Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Burak Türkmen, Bahadır Sarıçiçek (Batuhan İlhan dk. 90), Serkan Yıldız, Mehmet Doğru, Selim Yağmur, Mehmet Tatlı (M. Fatih Demirezen dk. 83), Ömer Kaya, Batuhan Şimşek (Serdar Karaduman dk. 46), Hakan Bahran (Samet Türk dk. 90), Ziyahan Erbaşı (Ünal Narinç dk. 87)

Kayserigücü FK: Yakuphan Kocaoğlu, Abdullah Gürbüz, Furkan Yiğit Yılmaz (Burak Arslan dk. 68), Şeyh İsmail Orhan (Cüneyt Egemen Karagöz dk. 81), Sedat Burak Altay, Emre Öztürk (Resul Yıldırım dk. 81), Çağlar Erdemci (Mehmet Kahveci dk. 68), Can Ölçer, Oğuzhan Yalçın (Batuhan Duran dk. 76), Ahmet Özdemir, Eren Torbalı

Goller: Ziyahan Erbaşı (dk. 60), Mehmet Tatlı (dk. 66,75) (Kayseri Esen Metal SK)

Kırmızı Kart: Eren Torbalı (dk. 90) (Kayserigücü FK), Mehmet Doğru (dk. 85) (Kayseri Esen Metal SK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Bulduk Necati Selçuk Kayseri Futbol Spor Güncel Haberler

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