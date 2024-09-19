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Kayseri Erciyes Cup'ta İkinci Gün Maçları Tamamlandı

Kayseri Erciyes Cup'ta İkinci Gün Maçları Tamamlandı
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Basketbol Süper Ligi takımları Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri Erciyes Cup'ın ikinci günü geride kaldı. Turnuvanın ilk maçında Emlak Konut, Galatasaray'ı 74-56 mağlup ederken, ev sahibi takım Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Ant Spor'a 71-66 yenildi.

KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup'ın ikinci günü tamamlandı.

Bu sene 18'incisi düzenlenen Erciyes Cup'a 4 takım katıldı. Turnuvanın ikinci gününde 2 maç oynandı. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Emlak Konut, Galatasaray'ı 74 - 56'lık skorla mağlup etti. İkinci müsabakada ise turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Ant Spor'a 71 - 66'lık skorla mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Galatasaray Basketbol Erciyes Kayseri Turnuva Bursa Kadın Spor

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