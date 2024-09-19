Kayseri Erciyes Cup'ta İkinci Gün Maçları Tamamlandı

Bu sene 18'incisi düzenlenen Erciyes Cup'a 4 takım katıldı. Turnuvanın ikinci gününde 2 maç oynandı. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Emlak Konut, Galatasaray'ı 74 - 56'lık skorla mağlup etti. İkinci müsabakada ise turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Ant Spor'a 71 - 66'lık skorla mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor