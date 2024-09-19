Kayseri Erciyes Cup'ta İkinci Gün Maçları Tamamlandı
Basketbol Süper Ligi takımları Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri Erciyes Cup'ın ikinci günü geride kaldı. Turnuvanın ilk maçında Emlak Konut, Galatasaray'ı 74-56 mağlup ederken, ev sahibi takım Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Ant Spor'a 71-66 yenildi.
Bu sene 18'incisi düzenlenen Erciyes Cup'a 4 takım katıldı. Turnuvanın ikinci gününde 2 maç oynandı. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Emlak Konut, Galatasaray'ı 74 - 56'lık skorla mağlup etti. İkinci müsabakada ise turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Ant Spor'a 71 - 66'lık skorla mağlup oldu.