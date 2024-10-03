Üye Girişi
Haberler

Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden Umutlu Mesajlar

Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden Umutlu Mesajlar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sportif Direktör Gökhan Gündüz, takımın kısa sürede önemli işler başardığını ve gelecekte daha iyi olacaklarına inandıklarını belirtti. Ligdeki gelişmeleri değerlendiren Gündüz, genç ve yetenekli oyuncularla çalıştıklarını vurguladı.

Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü Sportif Direktörü Gökhan Gündüz; "Kısa zamanda iyi işler yaptık ve bir kaç hafta sonra daha iyi olacağız" dedi.

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü gelecek adına umutlu. Ligde geride kalan 4.hafta sonunda 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 5 puan toplayan mavi-siyahlılarda her geçen hafta daha iyiye gittiklerini belirten Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü Sportif Direktörü Gökhan Gündüz; "Kısa zamanda çok işler yaptık.Kısa zaman içerisinde oluşturduğumuz kadro ile ilk 4 haftayı 5 puanla geçtik. Genç ve gelecek vaat eden oyuncular ile yola çıktık. Bu oyuncu grubu ile inanıyoruz ki her geçen hafta daha iyi olacağız. Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü olarak bu şehrin önemli bir parçası olacağız. Başkanımız ve yönetimimiz ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Birçok bütçeli takımlara göre iyi durumdayız ve daha iyi olacağız. 2-3 hafta içerisinde bu takım bu ligde çok iş yapıp, çok can yakacak" diye konuştu.

Hafta sonu önemli bir maça çıkacaklarını belirten Gündüz, "Hafta sonu deplasmanda zorlu bir maç oynayacağız. Bizim hedefimiz sahada iyi futbol oynayan oyunu çirkinleştirmeyen bir takım olmak. Her puan bizim için çok önemli. Her puana talibiz.Mardin'den puan veya puanlarla döneceğimize inanıyorum. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güvenimiz tam" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler kayseri Erciyes Futbol Yaşam Spor

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış
Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak?
title