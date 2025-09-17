Kayseri Erciyes 38 FK Heyeti, Kazaya Müdahale Etti

Mersin'den dönen Kayseri Erciyes 38 FK heyeti, yolda karşılaştıkları kazaya müdahale ederek yaralılara ilk yardım uyguladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyes 38 FK, dün akşam saatlerinde Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında Mersin'de Hatayspor ile karşılaştı. 3-2'lik galibiyetin ardından Kayseri'ye gelmek üzere Mersin'den hareket eden takım otobüsü, Mersin-Adana otoyolunda trafik kazasına denk geldi. Otobüsten inen kafile, kazaya müdahale etti. Sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, futbolcular ve teknik heyet yaralılar için gerekli makamları arayarak yardım çağırdı. - KAYSERİ